Две деца са загинали при пожар във врачанското село Липница, в община Мизия. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Огънят е бил ликвидиран от един екип на пожарната в Оряхово. При инцидента са загинали две деца, близначки на 1 г. и 11 месеца.

През последните 24 часа пожарните екипи са реагирали общо на 90 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 63 пожара. Материални щети има при 26 пожара, от които 18 в жилищни сгради.

