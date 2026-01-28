Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, въведено вчера вследствие на обилните валежи, паднали на 26 и 27 януари на територията на общината.

Мярката се отнасяше за шест населени места - селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Причина за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница, който представлява единствената пътна връзка към тези населени места.

Бедствено положение в Община Ардино, шест села са откъснати от света заради залят мост

След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен.

Мостът е от съществено значение за транспортната свързаност и за нормалното протичане на ежедневието на жителите на шестте населени места.