Вече обявените мерки приключват в петък
Областният оперативен щаб на Бургас реши на заседание да не удължава грипната епидемия в областта. След ваканцията учениците се връщат в клас.
Петък е последният ден, в който са в сила ограничителните мерки в болниците и дистанционното обучение за учениците във всички общини в Бургаско.
Отчита се спад на заболеваемостта, която за областта е 220 на 10 хиляди души население. Най-висок брой болни има между 5 и 14 години и 0 и 4 години. Най-много хоспотализирани са между 0- и 4-годишна възраст и хора над 65 години.
