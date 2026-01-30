Снимка: Община Ардино
Шест села остават изолирани заради залят мост над река Арда
Залят мост над река Арда отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в Ардинско. Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан за пореден път обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи, паднали на 26, 27, 28 и 29 януари. Мярката се отнася за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Отменено е частичното бедствено положение в община Ардино
Причината за обявяването на бедственото положение е заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница. В резултат на придошлите води мостът е станал непроходим, което отново остави засегнатите населени места без пътна връзка.
Със заповед на кмета е забранено движението с цел гарантиране безопасността на населението.
