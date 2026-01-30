Ръководството на Сметната палата - на консултации при президента. Първи влезе председателят на институцията, а след него и заместниците му.

► 13 ч.

Точно в 13 ч. на „Дондуков” 2 влезе последният потенциален служебен премиер – заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева. След малко над час тя излезе с новината, че също е приела да оглави служебния кабинет, ако бъде посочена от държавния глава.

Пето „да”: Силвия Къдрева прие да стане служебен министър-председател

„Последователна съм в това, което заявих на изслушването си в Народното събрание при избора ми за зам.-председател на Сметната палата. Не бягам от отговорност и сега отново потвърдих това свое решение”, посочи Къдрева.

► 12 ч.

В 12 ч. при президента се яви другият зам.-председател на Сметната палата – Маргарита Николова. След около час срещата ѝ с държавния глава приключи. Пред журналисти Николова обясни, че е готова да заеме поста на служебен премиер.

Четвърто „да”: Маргарита Николова също е готова да оглави служебния кабинет премиер

„Впечатлена съм от срещата си с държавния глава. Проведохме смислен и задълбочен разговор. Потвърдих, че ще изпълня конституционните си задължения. Смятам, че изборът на г-жа Йотова е силно ограничен от "домовата книга". Аз съм доказала, че мога да създавам работещи екипи. Познавам работата на администрацията, защото дълго време съм била част от нея и считам, че това ще ми помогне да се справя", коментира Николова.

► 11 ч.

В 11 ч. започна първата за деня консултация с член на т. нар. „домова книга”. Председателят на Сметната палата Димитър Главчев се срещна с президента Илияна Йотова. На излизане той уточни, че е готов да стане служебен министър-председател, тъй като това е негово задължение по Конституция.

Димитър Главчев е съгласен да поеме поста служебен премиер

„Всеки, който има представа от организиране на избори, знае, че членовете на секционните комисии се назначават от местната власт по предложение на участниците в изборите. Да се прехвърля вината върху който и да е служебен премиер или служебно правителство за това, което се случва в секционните избирателни комисии, говори или за невежество, или за съзнателни спекулации”, коментира Главчев.

Припомняме, че Главчев вече два пъти е бил служебен премиер. След втория му мандат бяха касирани част от изборите.

Къдрева беше последният потенциален служебен премиер, който проведе разговори с Йотова. Сега на ход е държавният глава, който трябва да избере един измежду всички съгласили се да заемат поста - подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

