Главнокомандващият иранската армия Амир Хатами заяви днес, че ядрената технология на страната му „не може да бъде елиминирана“, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че очаква Иран да търси споразумение, за да избегне удари от САЩ.

„Ядрената наука и технологии на Ислямска република Иран не могат да бъдат елиминирани, дори ако учени и синове на тази нация бъдат убити мъченически“, каза Хатами, цитиран от официалната информационна агенция ИРНА.

По-рано Амир Хатами предупреди САЩ и Израел срещу възможна тяхна атака, заявявайки, че силите на страната му са в повишена готовност след масираното военно разполагане на Вашингтон в Персийския залив. „Ако врагът направи грешка, без съмнение това ще застраши собствената му сигурност, сигурността на региона и сигурността на ционисткия режим“, каза Хатами, цитиран от официалната информационна агенция ИРНА. Той отбеляза, че въоръжените сили на Иран са „в пълна отбранителна и военна готовност“.

Редактор: Дарина Методиева