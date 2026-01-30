Цените на петрола се вдигнаха с 3% до петмесечен връх в четвъртък заради нарастващите опасения, че глобалните доставки може да бъдат прекъснати, ако САЩ атакуват Иран. Техеран е един от най-големите производители на суров петрол в ОПЕК.

Междувременно Доналд Тръмп обяви, че планира да говори с Иран, без да даде повече подробности как и с кого точно. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а шефът на Пентагона Пит Хегсет заяви, че военните са готови да изпълнят всяко решение на президента.

Редактор: Дарина Методиева