Снимка: iStock
-
Какво означава за България споразумението между „Лукойл” и Carlyle
-
Кремъл отказа да коментира сделката с „Лукойл“, отново определи санкциите като незаконни
-
Коя е американската компания, сключила сделка за закупуването на активите на "Лукойл"
-
„Лукойл“ продава чуждестранните си активи на американската компания Carlyle
-
Макс Баклаян: Страната ни е сред водещите в ЕС по покупка на инвестиционно злато спрямо БВП на човек
-
Премахване и понижаване на мита и налози: ЕС и Индия с мащабно търговско споразумение
Причината - глобалните доставки може да бъдат прекъснати, ако САЩ атакуват Иран
Цените на петрола се вдигнаха с 3% до петмесечен връх в четвъртък заради нарастващите опасения, че глобалните доставки може да бъдат прекъснати, ако САЩ атакуват Иран. Техеран е един от най-големите производители на суров петрол в ОПЕК.
Цените на горивата: Възможно ли е поскъпване заради еврото или по външни причини
Междувременно Доналд Тръмп обяви, че планира да говори с Иран, без да даде повече подробности как и с кого точно. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а шефът на Пентагона Пит Хегсет заяви, че военните са готови да изпълнят всяко решение на президента.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни