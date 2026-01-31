Селски жител в тайландската провинция Чианг Рай се завърна у дома и откри, че семейството му го е погребало две седмици по-рано, съобщава Mothership.

В началото на януари семейството на 48-годишния мъж получило официално уведомление от властите, че той е починал. Останките му били доставени у дома на 9 януари. Семейството извършило всички необходими религиозни ритуали и погребални обреди.

На 24 януари обаче мъжът се завърна в родното си село жив и здрав. Не е известно защо семейството е приело, че получените останките са негови.

В Гана погребенията са веселие, а гробарите танцуват

Разследване разкри самоличността на починалия, който е бил погребан по погрешка. Останките му бяха върнати на семейството му. Властите разследват объркването, за да предотвратят повтаряне на подобни инциденти.

Друг подобен случай имаше наскоро в Аржентина - мъж присъства на собственото си погребение. На семейството му беше казано, че е бил блъснат от камион.

Редактор: Ралица Атанасова