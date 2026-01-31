Нова стъпка към рекорда за Кристиано Роналдо. 40-годишният португалец отбеляза първото попадение за победата на „Ал Насър“ като гост с 3:0 над „Ал-Холуд“ в мач от 19-ия кръг на местния шампионат.

За Роналдо това беше 17-ти гол през сезона в Саудитска Арабия, което го прави вторият най-добър реализатор в лигата.

Петкратният носител на "Златната топка" вече има 961 попадения в кариерата си, а от кота 1000 го делят още 39.

Редактор: Цветина Петкова