Повод за недоволството стана побоя над две момчета в местна дискотека
Протест срещу насилието във Видин след побоя над две момчета в местна дискотека. След случая 25-годишен мъж беше настанен в интензивното отделение на "Пирогов" с тежки травми.
Майка му заяви пред NOVA, че организира и подписка с искане нощният клуб да бъде затворен. От МВР уточниха, че са започнали две проверки. В РУ - Видин е образувана преписка във връзка с възникналото сбиване, като се анализират видеозаписи от охранителните камери на заведението и се установяват свидетели.
Редактор: Ралица Атанасова
