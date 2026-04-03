Главата на Римокатолическата църква папа Лъв XIV е провел отделни телефонни разговори с израелския президент Ицхак Херцог и с украинския държавен глава Володимир Зеленски. Духовникът обсъдил с тях хуманитарната ситуация в съответните военни зони и изразил надежда за мир на фона на продължаващите войни.

Папата и Херцог са потвърдили необходимостта да бъдат отворени отново всички възможни канали за дипломатически диалог, за да бъде сложен край на тежкия продължаващ конфликт с перспектива за постигане на справедлив и траен мир в целия Близък изток. Разговорът бил съсредоточен и върху значението на защитата на цивилното население и насърчаването на спазването на международното и хуманитарното право.

Папа Лъв ХІV: Забранете безразборните въздушни удари

В диалога със Зеленски Лъв XIV отправил най-добри пожелания за великденските празници. Двамата обсъдили и спешната необходимост от предоставяне на нужната помощ на населението, страдащо от конфликта. В разговора главата на Римокатолическата църква и Зеленски изразили надежда за прекратяване на бойните действия и постигане на справедлив мир чрез ангажимента и сътрудничеството на международната общност.

По отношение на войната в Близкия изток тази седмица папата призова световните лидери да се върнат на масата на диалога, като изрази надежда, че американският президент Доналд Тръмп търси изход.

Редактор: Петър Иванов