Над 1200 снегопочистващи машини обработваха настилките по пътищата у нас през нощта срещу понеделник. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Ситуацията на магистралите

Магистрала „Хемус” е почистена до асфалт. Продължава леко да вали сняг. Трафикът тази сутрин се засилва.

Магистрала „Тракия” е добре почистена от района на Траянови врата до Стара Загора.

Смолянска област

Усложнена е обстановката в областта. Пътят Пловдив-Смолян, в участъка между Хвойна и Чепеларе, не е напълно почистен и опесъчен.

Вече не е задължително всички МПС да се движат с вериги, когато преминават през проходите Пампорово и Превала, съобщи за NOVA заместник областният управител Адриан Петров.

37 снегопочистващи и опесъчаващи машини са на терен и обработват основните пътни артерии във високите части на Родопите.

Три населени места през нощта са били без електрозахранване. Към тази сутрин само едно от тях все още е без ток.

В Пловдив има десетки сигнали за паднали дървета под напора на тежкия сняг. Няма пострадали хора. Има щети по автомобили. В пожарната има регистрирани над 15 сигнала през нощта.

В област Велико Търново пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. От началото на снеговалежа се почистват редовно от снегопочостваща техника. На терен са 70 машини, съобщават от АПИ.

В северните райони снеговалежът беше по-интензивен в общините Свищов, Павликени и Полски Тръмбеш. Имаше леки затруднения по път I-3 поради засилен тежкотоварен трафик и неподготвени румънски водачи с износен протектор на гумите. Ситуацията беше овладяна за 20-30 минути.

Проходът на Републиката е проходим при зимни условия без ограничение за моторни превозни средства. "Продължаваме обработките на пътните настилки", увери инженер Венцислав Ангелов, директор на Областното пътно управление – Велико Търново.

Снощи е имало закъсали тежкотоварни автомобили на пътя Плевен-Русе, в района на село Масларево. „Петима румънски водачи на тежкотоварни автомобили бяха крайно неподготвени. Бяха с износен протектор на гумите. Със съдействието на Пътна полиция в рамките на около 20–30 минути успяхме да освободим и да пропуснем движението. Те бяха блокирали снегопочистващата техника, която беше дислоцирана в участъка. В рамките на половин час движението беше нормализирано”, обясни инж. Ангелов.

Благоевградска област

Пътят за Банско е почистен до асфалт. Проходът Предела е отворен дори и за тежкотоварните камиони.

Всички републикански пътища на територията на област Бургас са проходими при зимни условия, съобщават от АПИ.

Ограничение беше въведено единствено по пътя Слънчев бряг – Обзор. Там временно беше забранено движението на тежкотоварни автомобили с маса над 12 тона, но вече е позволено.

Общо 49 машини работят на терен. През изминалата нощ и към момента се извършва почистване и обработване на пътните артерии с инертни материали. Екипите, ангажирани със зимното поддържане, са на терен и продължават работа, съобщават от АПИ.

Временно е ограничено движението на пътя Монтана - Димово в района на Белотинци поради аварирали тежкотоварни автомобили. Шофьорите изчакват на място, съобщават от АПИ.