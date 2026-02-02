Япония обяви, че по време на проучвания в морето са били извлечени седименти, съдържащи редкоземни елементи, от дълбочина 6000 метра, предаде АФП. Според Токио това е първият в света опит за добив на ценни елементи във води на такава дълбочина.

„Подробностите ще бъдат анализирани, включително точните количества редкоземни елементи, съдържащи се“ в пробата, заяви Кей Сато, говорител на правителството. Той определи откритието като „значимо постижение както от гледна точка на икономическата сигурност, така и на развитието на морската дейност“.

Пробата е била извлечена от японския изследователски кораб „Чикю“, който в средата на януари е поел към изолирания японски остров Минами Торишима в Тихия океан. Околните води се смятат за потенциално богати на ценни полезни изкопаеми.

Financial Times: Тръмп създава запаси от метали, добити от дъното на Тихия океан, като ход срещу Китай

Съобщението идва на фона на това, че Китай - най-големият доставчик на редкоземни елементи в света, засилва натиска върху Токио. Това става, след като японският премиер Санае Такаичи през ноември допусна, че страната ѝ може да реагира с военни средства при нападение срещу Тайван – остров, за който Пекин претендира.

Китай блокира износа за Япония на продукти „с двойна употреба“, които могат да имат потенциални военни приложения. Това засили тревогите в Токио за евентуално прекъсване на доставките на редкоземни елементи, част от които са включени в китайския списък на стоки с двойна употреба.

Какво се знае за редкоземните елементи в Украйна и защо са ценни

„Редкоземните елементи“ – 17 вида метали, които не са особено редки, но са трудни и скъпи за извличане – са от съществено значение за цели сектори на икономиката (автомобилостроене, възобновяеми енергийни източници, цифрови технологии, отбрана и др.), като се използват за производството на мощни магнити, катализатори и електронни компоненти.

Редактор: Станимира Шикова