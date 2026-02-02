Над 25 хиляди са обажданията за изминалата година на Националната телефонна линия за деца на Държавната агенция за закрила на детето. С какво най-често са свързани сигналите и колко от тях са за деца в риск разказа заместник-председателят на ДАЗД Ивайла Касърова в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Над 2000 са сигналите за деца в риск. Над 13 хиляди са консултациите – обаждания на деца или техни близки, които имат някакъв проблем, свързан със самото дете. Ключовите теми, които се дискутират, са родителските конфликти, в които децата са пряко засегнати, и насилието в семейството, посочи експертът.

Все повече деца търсят помощ заради психически тормоз и семейни конфликти

Касърова поясни, че всеки сигнал се прецизира, като при нужда той се изпраща към компетентните органи, за да се установява дали детето е в риск, или не. Тя посочи, че ако детето е в опасност, се предприемат спешни и адекватни действия.

Анонимността на детето, което се обажда за съвет, е важна в работата на специалистите, допълни тя.

Националната телефонна линия за деца е 116 111. Тя е безплатна, анонимна и е отворена денонощно.

