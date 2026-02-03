В Кнежа тази сутрин е измерена температура от -13,8 градуса. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Това означава, че там е било по-студено, отколкото на връх Мусала, където термометрите измерили -13,1 по Целзий.

В Плевен най-ниската температура тази сутрин е била -10,1 градуса. Това не е най-ниската измерена температура в областния град тази зима. При предишното застудяване градусите паднали до -13.

През последните два дни в района на Централна, Северна и Северозападна България снеговалежите са около и малко над 10 литра на квадратен метър. Снежната покривка е между 9 и 13 см. Най-много сняг е навалял в северната част на област Плевен. Снежната покривка е била около 21 см.

Припомняме, че в Плевен днес е неучебен ден заради ниските температури и усложнената зимна обстановка.

