Откриха 25-ите Зимни олимпийски игри в Италия. Церемонията се състоя на легендарния стадион „Сан Сир”. Честта да запалят олимпийския огън в Милано и Кортина имаха световните ски легенди Алберто Томба и Дебора Компаньони.

На трибуните присъстваха президентът Илияна Йотова, която е в Италия по покана на представителя на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, както и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

България ще бъде представена на Игриге от 20 атлети, които ще премерят сили в 6 вида спорт.

Церемонията по откриването на Олимпиадата беше създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio. Над 500 музиканти участваха в програмата. Официалният саундтрак на Игрите е дело на Дардъст. Той е и автор на официалния химн, наречен „Италианска фантазия”, предаде спец.кор. на БТА Димитър Вельов.

Сред звездните изпълнители на спектакъла беше и Марая Кери, която изненада публиката с изпълнение на италиански език.

В програмата участваха още Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог, актьорите Том Круз, Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

По време на игрите ще бъдат разпределени 245 комплекта медали в 16 спорта, а билетите за откриването варираха от 260 до 2026 евро.

Игрите се провеждат на фона на протестни акции срещу САЩ и Израел, а Русия няма да участва официално на пети поредни олимпийски състезания, макар някои нейни спортисти да са допуснати като неутрални.

