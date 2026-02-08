Снимка: БТА
При инцидента навръх Нова година загинаха 41 души
Пожар избухна тази сутрин в мемориала за жертвите на пожара в новогодишната нощ в швейцарския ски курорт Кран-Монтана, предаде агенция ДПА. От полицията съобщават, че противопожарната служба е загасила пламъците. Причините за пожара се разследват.
На мястото е издигната бяла палатка, в която е разположен временен мемориал, където посетителите са оставили стотици свещи, цветя, писма и плюшени мечета. При инцидента загинаха 41 души, а 115 бяха ранени. Много от тях все още са в интензивно отделение с тежки изгаряния и респираторни проблеми повече от пет седмици след трагедията.
Редактор: Ивайла Маринова
