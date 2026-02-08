След като си върне силите, птицата ще бъде пусната на свобода

Огнеборци се притекоха на помощ на лебед, заседнал в замръзнала река в американския щат Кънектикът. Екипи на пожарната служба в Норуолк използваха въжета, за да се придвижат внимателно върху леда по едноименната река, преминаваща край града.

Спасиха мъж и кучето му, паднали в замръзнало езеро (ВИДЕО)

Достигайки до бедстващата птица, те установили, че краката ѝ били замръзнали. След близо 30-минутна екипна работа лебедът бил освободен и изведен в безопасност на брега. 

Спасиха кон, блокиран на покрива на къща (ВИДЕО) 

Не е ясно колко дълго птицата е бедствала, преди да бъде открита. Когато я видели - пожарникарите помислили, че тя е загинала в студа. 

Унгарски огнеборци спасиха куче от замръзналата река Дунав (ВИДЕО)

Заместник-началникът на местната пожарна Джонатан Маджо заяви, че лебедът изглеждал благодарен за помощта, като отбеляза, че бил „просто щастлив, че е бил освободен от леда“.

Птицата е отведена във ветеринарен център, откъдето съобщават, че състоянието ѝ е добро и се очаква напълно да се възстанови. След като си върне силите, лебедът ще бъде пуснат на свобода.

Редактор: Станимира Шикова
Източник: "Асошиейтед прес"

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking