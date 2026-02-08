Снимка: iStock, илюстративна
След като си върне силите, птицата ще бъде пусната на свобода
Огнеборци се притекоха на помощ на лебед, заседнал в замръзнала река в американския щат Кънектикът. Екипи на пожарната служба в Норуолк използваха въжета, за да се придвижат внимателно върху леда по едноименната река, преминаваща край града.
ANIMAL RESCUE: The Norwalk Fire Department rescued a swan frozen in the icy waters of the Norwalk River Tuesday morning. Firefighters entered the river to reach the swan and brought it to shore.⁰— News12CT (@News12CT) February 3, 2026
READ MORE: https://t.co/J2cCruPlVo#News12CT #Norwalk pic.twitter.com/Ay5N1LuyGy
Достигайки до бедстващата птица, те установили, че краката ѝ били замръзнали. След близо 30-минутна екипна работа лебедът бил освободен и изведен в безопасност на брега.
Firefighters save swan trapped in frozen Connecticut lake in dramatic rescue https://t.co/6ScUVWO1v4 pic.twitter.com/QJDef4jkM0— New York Post (@nypost) February 5, 2026
Не е ясно колко дълго птицата е бедствала, преди да бъде открита. Когато я видели - пожарникарите помислили, че тя е загинала в студа.
Заместник-началникът на местната пожарна Джонатан Маджо заяви, че лебедът изглеждал благодарен за помощта, като отбеляза, че бил „просто щастлив, че е бил освободен от леда“.
Firefighters rescue swan frozen in icy waters of Norwalk River in Connecticut https://t.co/3ttaIC3Cb5 pic.twitter.com/OMCsq9qmB2— Eyewitness News (@ABC7NY) February 4, 2026
Птицата е отведена във ветеринарен център, откъдето съобщават, че състоянието ѝ е добро и се очаква напълно да се възстанови. След като си върне силите, лебедът ще бъде пуснат на свобода.Редактор: Станимира Шикова
