Биотехнологичната компания Colossal Biosciences, която се опитва да съживи различни животински видове, включително додо, мамут и тасманийски тигър, обяви, че създава биологично хранилище за застрашени видове в Обединените арабски емирства.

Биохранилището Colossal, разположено в Музея на бъдещето в Дубай, и Световната лаборатория за опазване (World Preservation Lab) ще съхраняват милиони замразени тъкани и други проби от 10 000 вида, включително 100-те най-застрашени в световен мащаб, съобщава компанията.

Миналият април Colossal обяви, че е „възкресила“ изчезналия вид вълк, наречен dire wolf - свиреп вълк, като създаде два мъжи и един женски, използвайки древна ДНК, клониране и технология за редактиране на гени, за да промени тези на сив вълк. Този вид вълци станаха много популярни като вълчищата от сериала "Игра на тронове".

NEW: Scientists have brought back dire wolves using ancient DNA, with the first born on October 1, 2024, over 10,000 years after their extinction



The genome was reconstructed by Colossal from ancient DNA found in fossils



The fossils date back 11,500 and 72,000 years



Colossal… pic.twitter.com/QmG9b3ZF5N — Unlimited L's (@unlimited_ls) April 7, 2025

Експерти посочват, че не е възможно да се възкреси копие на изчезнало животно и че вълците са хибриди на свирепия вълк и сивия вълк, като наподобяват на външен вид изчезналия си предшественик.

The two newly born baby Dire Wolves, brought back from extinction by genetic engineering, seated on the Iron Throne. 🐺



George R.R. Martin serves as a Colossal Biosciences cultural advisor and investor, with Peter Jackson loaning his Iron Throne prop for the photoshoot. pic.twitter.com/Yax9WjCp7a — westerosies (@westerosies) April 7, 2025

Базираната в Далас компания Colossal заявяви, че ще предприеме двоен подход към пробите в хранилището си в ОАЕ - ще ги използва за изследване на застрашени видове, но също така и като средство за възстановяване на видовете, ако те изчезнат.

Съоснователят и главен изпълнителен директор Бен Лам сравни новото биологично хранилище с Глобалното хранилище за семена на Свалбард в Северния полярен кръг – съоръжение, съхраняващо близо 1,4 милиона проби от семена. Той каза пред CNN, че животните се нуждаят от подобно съхранение.

„Трябва да започнем да поддържаме целия живот на Земята, защото макар опазването на природата да работи, това не се случва със скоростта, с която унищожаваме видовете“, каза той.

Червеният списък на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) съдържа над 48 000 застрашени от изчезване видове от общо 172 600.

Редактор: Цветина Петрова