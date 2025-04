Вид древен вълк, изчезнал преди около 12 500 години, е възстановен от учените на базирана в Далас биотехнологична компания.

Изследователите са създали три малки вълчета, като са използвали древна ДНК и технология за клониране и изменение на гени. Те са променили гените на сив вълк, най-близкия жив роднина на изчезналия праисторически вълк, съобщи компанията в понеделник. Тенхите имена са Ромул, Рем и Калиси.

Резултатът е хибриден вид, който на външен вид е подобен на изчезналия си предшественик. Този вид вълк, вдъхновил страховитото куче от сериала на HBO "Игра на тронове", е бил върховен хищник, който някога е бродил из Северна Америка.

