Папа Лъв XIV изпрати 80 генератора на електричество, както и лекарства в Украйна, предаде "Укринформ", позовавайки се на сайта Vatican News.

Помощта, изпратена от главата на Римокатолическата църква, отговаря на призивите на много епископи от всички краища на света, познаващи страданията на хората в страните във война, посочва украинската новинарска агенция.

ЕК изпраща спешно 447 генератора за ток в Украйна

Помощта на Ватикана бе изпратена от базиликата "Света София" в Рим и вече достигна крайната си цел - Фастив и Киев, които бяха сериозно засегнати от последните руски атаки.

Освен генераторите, Светият престол изпрати и хиляди лекарства, включително антибиотици, противовъзпалителни медикаменти, добавки и мелатонин, който е особено търсен, тъй като помага на хората да спят в условия на постоянен страх и стрес.

Дикастерията за благотворителността съобщи още, че е в ход подготовка за изпращането на камион, който ще пренесе хиляди антибиотици, противовъзпалителни и лекарства против хипертония, както и различни хранителни продукти. След като помощта пристигне в Украйна, нейното раздаване ще се осъществява чрез енорийските мрежи на отделните епархии.

