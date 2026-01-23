Европейската комисия съобщи днес, че осигурява спешното изпращане на 447 генератора за ток в Украйна заради щетите, нанесени по украинската електропреносна система от руските въздушни удари. Над един милион украинци са без ток, вода и отопление при минусови температури след руски удари по енергийната инфраструктура, се посочва в съобщението на Комисията, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Предоставените генератори са от стратегическите запаси на ЕС и ще послужат за възстановяване на захранването в болници, приюти и за поддържането на основни обществени услуги. От началото на руското военно нахлуване в Украйна ЕС е изпратил близо 10 000 генератора, отбелязва ЕК.

Комисията решително осъжда руските удари по украинската енергийна инфраструктура. ЕС ще продължи да помага на украинците да преживеят тази зима, пише в съобщението. От началото на войната ЕК отпусна над 1,2 милиарда евро за хуманитарна подкрепа и предостави над 160 000 тона помощи на Украйна. В навечерието на тази зима Комисията осигури 927 милиона евро за спешни покупки на газ в Украйна, а възможностите за износ на електроенергия от ЕС бяха чувствително повишени.

