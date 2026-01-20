Снимка: ЕПА
Има и ранен човек
Руските сили предприеха комбинирана атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев в нощта срещу вторник, което е довело до прекъсване на снабдяването с вода и електричество, съобщи кметът на града Виталий Кличко.
„След тази атака 5635 жилищни сгради остават без отопление“, каза той в Telegram, добавяйки, че голяма част от града е без течаща вода.
Температурата в Украйна тази нощ е била -14 градуса.
Ударът бил извършен на източния бряг на река Днепър. Засегната е и сграда, при която атака е бил ранен един човек, заяви Кличко в "Телеграм".
Двама убити при масиран руски удар с дронове
Шефът на военната администрация на украинската столица Тимур Ткаченко, съобщи, че е повреден склад и няколко коли са били запалени.Редактор: Цветина Петкова
