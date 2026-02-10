Снимка: БТА/АП
Хиляди домове са под вода
Най-малко 22 души загинаха в продължаващи вече 12 дни наводнения в Колумбия, оставили хиляди домове под вода. Само в северните департаменти Кордоба и Сукре жертвите са 14, а засегнати са най-малко 9000 домакинства.
Thousands of families remained displaced across Colombia as atypical heavy rains triggered widespread flooding, particularly affecting the Caribbean region of the country pic.twitter.com/n1dVdmHkOZ— Reuters (@Reuters) February 5, 2026
В региона, известен с животновъдството си, хората се опитват да спасят имуществото си, с помощта на гумени лодки, импровизирани салове и пикапи, съобщава АФП.
„Загубихме всичко - всичките си вещи, всичките си електроуреди. Останаха ни само дрехите на гърба“, каза 43-годишната Енид Гомес от Монтерия – главния град на Кордоба, където бедстват около 150 000 души.
Студен фронт, който проникна от северната част на американския континент към колумбийските Кариби и увеличи валежите през януари с повече от 64% спрямо средните количества за месеца, съобщи Националният институт по метеорология „Идеам“.Редактор: Ивета Костадинова
