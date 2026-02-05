Повече от 140 хиляди души в Северозападно Мароко са били евакуирани за около седмица заради проливни валежни, предаде БТА.

От петък досега са били евакуирани общо 143 164 души.

Преди дни повече от 50 000 души бяха евакуирани от северозападния марокански град Ксар ел-Кебир.

Над 50 000 души са евакуирани заради тежки наводнения в Мароко

Главната дирекция по метеорология (DGM) на Мароко предупреди, че нестабилните метеорологични условия ще продължат да засягат няколко части на страната, носейки проливни дъждове и силни ветрове.

Според метеорологичната служба се очаква валежите да продължат в северозападната част на страната до вторник следващата седмица. Очаква се метеорологичните условия постепенно да се стабилизират от сряда, с периодично облачно небе, пише Morocco World News.

Редактор: Ралица Атанасова