Повече от 50 000 души бяха евакуирани от северозападния марокански град Ксар ел-Кебир заради сериозни наводнения, предизвикани от седмици проливни дъждове. Това е почти половината от населението на града, съобщи "Ройтерс", цитирани от БТА.

Властите са обявили забрана за достъп до Ксар ел-Кебир, след като нивото на река Лукос рязко се е покачило и е заляло няколко квартала. Разрешено е единствено напускането на града. В част от районите е прекъснато електроснабдяването, а училищата ще останат затворени до събота. За евакуираните са изградени временни убежища и лагери.

Друга причина за наводненията е контролирано изпускане на вода от язовирната стена "Уед Махазин", след като тя е достигнала максималния си капацитет.

Армията е разположила спасителни и медицински екипи, техника и транспорт, включително автобуси за извеждане на хората. Държавната телевизия показа и кадри от хеликоптерна операция по спасяването на четирима души, блокирани от придошлите води на река Уед Уерха в съседната провинция Оуазане.

Наводненията засегнаха и други райони на страната. В по-южната част на Мароко повишеното ниво на река Себу наложи евакуация на жители от село Сиди Касем, като властите укрепват речните брегове с пясъчни чували и защитни бариери.

