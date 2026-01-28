Пожарникари взривиха масивен лед, предизвикал наводнение на над 40 хектара обработваеми площи в румънското село Разоаре.

Операцията беше извършена, след като река Лапус излязла от коритото си заради натрупване на голямо количество лед, предадоха румънски медии.

Контролираната експлозия целяла освобождаване на коритото на водоема, съобщи говорителят на Инспектората за управление на извънредни ситуации в Марамуреш.

Военните и доброволци изградили дига от 220 м с чували пясък, за да предпазят околните къщи, които вече били частично наводнени.

