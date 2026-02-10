Организаторите на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина започнаха разследване, след като стана ясно, че част от медалите се чупят.

Няколко спортисти, сред които и американската шампионка в спускането Бризи Джонсън, са получили отличия, които са се разпаднали само минути след церемониите им по награждаване. Подобни инциденти вече са регистрирани и при състезатели от Германия и Швеция, а спортистите настояват Организационният комитет да има резервен план за повредените отличия.

Атлети сигнализират: Медалите на Зимните олимпийски игри се разпадат

„Напълно сме наясно със ситуацията и всички видяхте снимките. В момента проверяваме какъв точно е проблемът. Ще обърнем специално внимание на медалите, защото е изключително важно при връчването им всичко да бъде перфектно - това е един от най-важните моменти за спортистите и работим по въпроса“, заяви Андреа Франчизи, оперативен директор на Милано-Кортина 2026.

Проблеми с олимпийските медалите имаше и на последните летни игри в Париж през 2024 година, като организаторите извършиха замяната им.

Редактор: Ивета Костадинова