Снимка: АП/БТА
-
МЗ прие оставката на директора на детската болница в София
-
От действащия контрол до безопасния интернет: Къде минават границите между свободата и сигурността
-
Национална мрежа за децата: Над 3.5 млн. сигнала за незаконно съдържание с деца са обработени през 2025 г.
-
Нарастват ли цените на жилищата и лихвите по ипотечните кредити след превалутирането
-
Организация настоява за създаване на Национална агенция за закрила на животните
-
Разходка из Музея на спорта, който пази спомените за големите български успехи (ВИДЕО)
По-рано атлети сигнализираха, че получили отличия, които се разпадат
Организаторите на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина започнаха разследване, след като стана ясно, че част от медалите се чупят.
Няколко спортисти, сред които и американската шампионка в спускането Бризи Джонсън, са получили отличия, които са се разпаднали само минути след церемониите им по награждаване. Подобни инциденти вече са регистрирани и при състезатели от Германия и Швеция, а спортистите настояват Организационният комитет да има резервен план за повредените отличия.
Атлети сигнализират: Медалите на Зимните олимпийски игри се разпадат
„Напълно сме наясно със ситуацията и всички видяхте снимките. В момента проверяваме какъв точно е проблемът. Ще обърнем специално внимание на медалите, защото е изключително важно при връчването им всичко да бъде перфектно - това е един от най-важните моменти за спортистите и работим по въпроса“, заяви Андреа Франчизи, оперативен директор на Милано-Кортина 2026.
Проблеми с олимпийските медалите имаше и на последните летни игри в Париж през 2024 година, като организаторите извършиха замяната им.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни