Кения смята за "недопустимо" нейни граждани да бъдат мамени с обещания за добре платена работа в Русия, за да бъдат след това използвани като "пушечно месо" от руската армия, заяви кенийският заместник външен министър Ейбрахам Корир Синг'Оей, цитиран от Франс прес.

Няколко медии, сред които и AФП, наскоро съобщиха как стотици кенийци, често без никакъв военен опит, след пристигането си в Русия са били принудени да подпишат договор с руската армия, за да бъдат бързо изпратени на фронта в Украйна, където много от тях са загинали.

"Изглежда, че става дума за схема, която се състои в привличането на хора и в това да ги изпращат на смърт", каза заместник министърът. Той спомена също за "целенасочена програма за незаконно набиране на хора от африкански произход, сред които и кенийци, и превръщането им в бойци в един свят, към който те не принадлежат".

В рамките на публикувано разследване AФП успя да разговаря с четирима кенийци, върнали се от Русия, трима от които са били ранени. Един от тях заминал за Русия с намерението да стане продавач, други двама - охранители, а четвъртият - спортист от висока класа.

На всичките са им били обещани заплати между 920 и 2400 евро на месец в Русия. Това е цяло състояние в Кения, където много работници печелят едва 100 евро на месец.

В деня на пристигането си или на следващия ден четиримата мъже обаче са били принудени да подпишат договор за служба в руската армия, написан на кирилица, която те не разбирали. След това били изпратени на фронта - след много малко или никакво военно обучение.

Трима от тях са се озовали на едно и също място с няколко седмици разлика, близо до Вовчанск, в района на Харков, където голямо поле, което е трябвало да пресекат, е било осеяно с трупове. Двама от тях са видели почти цялата си бойна единица, включително кенийци и други африкански граждани, които са загинали за няколко минути под обстрела на украински дронове.

"Ясно е, че тези хора се използват като пушечно месо на фронта", каза Синг'Оей в интервю по телефона за AФП, определяйки ситуацията като "болезнена, тревожна и шокираща".

"В днешно време това е напълно недопустимо", добави той, като посочи, че въпросът е бил повдигнат от Кения пред Русия в Найроби и Москва.

Междувременно министърът на външните работи и международната търговия на Кения Мусалия Мудавади обяви днес, че ще посети Москва през следващия месец заради смъртта на кенийци, насилствено мобилизирани от руската армия и станали жертва на мрежи за набиране на войници.

"Скърбим за тези, които загубиха живота си, и планирам да посетя Москва, за да подчертая, че е наложително да се сложи край на това", каза в изявление Мудавади.

Редактор: Емил Йорданов