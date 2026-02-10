Снимка: БТА
Кения смята за недопустимо нейни граждани да бъдат мамени, за да бъдат след това използвани като "пушечно месо" от руската армия
Кения смята за "недопустимо" нейни граждани да бъдат мамени с обещания за добре платена работа в Русия, за да бъдат след това използвани като "пушечно месо" от руската армия, заяви кенийският заместник външен министър Ейбрахам Корир Синг'Оей, цитиран от Франс прес.
Няколко медии, сред които и AФП, наскоро съобщиха как стотици кенийци, често без никакъв военен опит, след пристигането си в Русия са били принудени да подпишат договор с руската армия, за да бъдат бързо изпратени на фронта в Украйна, където много от тях са загинали.
"Изглежда, че става дума за схема, която се състои в привличането на хора и в това да ги изпращат на смърт", каза заместник министърът. Той спомена също за "целенасочена програма за незаконно набиране на хора от африкански произход, сред които и кенийци, и превръщането им в бойци в един свят, към който те не принадлежат".
В рамките на публикувано разследване AФП успя да разговаря с четирима кенийци, върнали се от Русия, трима от които са били ранени. Един от тях заминал за Русия с намерението да стане продавач, други двама - охранители, а четвъртият - спортист от висока класа.
На всичките са им били обещани заплати между 920 и 2400 евро на месец в Русия. Това е цяло състояние в Кения, където много работници печелят едва 100 евро на месец.
Сеул: От средата на януари севернокорейските войници вече не воюват в Украйна
В деня на пристигането си или на следващия ден четиримата мъже обаче са били принудени да подпишат договор за служба в руската армия, написан на кирилица, която те не разбирали. След това били изпратени на фронта - след много малко или никакво военно обучение.
Трима от тях са се озовали на едно и също място с няколко седмици разлика, близо до Вовчанск, в района на Харков, където голямо поле, което е трябвало да пресекат, е било осеяно с трупове. Двама от тях са видели почти цялата си бойна единица, включително кенийци и други африкански граждани, които са загинали за няколко минути под обстрела на украински дронове.
"Ясно е, че тези хора се използват като пушечно месо на фронта", каза Синг'Оей в интервю по телефона за AФП, определяйки ситуацията като "болезнена, тревожна и шокираща".
"В днешно време това е напълно недопустимо", добави той, като посочи, че въпросът е бил повдигнат от Кения пред Русия в Найроби и Москва.
Междувременно министърът на външните работи и международната търговия на Кения Мусалия Мудавади обяви днес, че ще посети Москва през следващия месец заради смъртта на кенийци, насилствено мобилизирани от руската армия и станали жертва на мрежи за набиране на войници.
"Скърбим за тези, които загубиха живота си, и планирам да посетя Москва, за да подчертая, че е наложително да се сложи край на това", каза в изявление Мудавади.Редактор: Емил Йорданов
