Случаят "Петрохан" отекна и зад стените на Народното събрание. Парламентът ще изслуша днес представители на МВР и министъра на околната среда и водите Манол Генов по случая с откритите тела в бившата хижа „Петрохан“ и край връх Околчица.

Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи. И двете политически сили предлагаха да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.

“Възраждане” иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случаите "Петрохан" и "Околчица"

Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседанията на Народното събрание от 11 до 13 февруари.

"На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД „Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел „Криминална полиция“ в ГДНП", посочи Назарян.

Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.