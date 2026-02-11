-
Броят фалшиви сигнали на спешния телефон 112 остава висок
-
При какви условия се издава разрешително за оръжие у нас
-
Ремонт на път остави села без достъп до магазини и аптеки
-
„Числата на седмицата“: България - с втората най-дълга работна седмица в ЕС
-
Психиатър: Поведението на замесените в случаите „Петрохан” и „Околчица” не показва психоза
-
„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев
Гледайте цялата емисия
Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни