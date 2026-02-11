Столичният общински съвет ще обсъди предложение за преименуване на площад „Св. Александър Невски“ на „Св. Иван Рилски“.

Идеята е на общински съветници от групата на „Синя София“ и „Продължаваме Промяната - Демократична България“. Те предлагат едно от най-емблематичните места в страната - площадът пред патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, да носи името на св. Иван Рилски, когото определят като най-почитания български светец и небесен покровител на народа.

В мотивите си вносителите посочват, че тази година се навършват 555 години от пренасянето на мощите на св. Иван Рилски от Велико Търново в Рилския манастир. Те припомнят, че близо два века след успението на светеца мощите му са били съхранявани в София, а шествията за поклонение са тръгвали именно от този площад. По думите им в столицата към момента само една улица носи името му.

В доклада се изтъква още, че дейността на Александър Невски не е свързана с България и София. Посочва се, че той е бил велик княз на Владимирско - Суздалското княжество в периода 1252 -1263 г., управлявал с подкрепата на монголския владетел Бату хан и поддържал васални отношения със Златната орда. Като военачалник, победил шведски и тевтонски части при река Нева и на Чудското езеро, Александър Невски се възприема като символ на руската идентичност и поддръжник на източното християнство срещу западното влияние.

Общинските съветници подчертават, че на площада няма адресна регистрация, поради което евентуалното преименуване няма да наложи промяна на адреси. Решението предстои да бъде обсъдено и гласувано от СОС.

Редактор: Ралица Атанасова