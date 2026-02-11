Снимка: БГНЕС
Те определят ограниченията като „грубо нарушение на конституционните права на хиляди български граждани"
Гражданската организация „Справедливост, права и културно сътрудничество на Балканите“ и още 34 изселнически сдружения в Република Турция се обявиха срещу предложението на партия „Възраждане“ за ограничаване на изборните секции извън Европейския съюз до 20 на брой. Поводът е гласуваното в 51-вото Народно събрание решение, което засяга страни като САЩ, Великобритания, Турция и Швейцария с големи български общности.
В позицията организациите определят ограниченията като „грубо нарушение на конституционните права на хиляди български граждани“, а не административна мярка.
От „Справедливост, права и културно сътрудничество на Балканите“ определят предложението като опит за „нова репресия срещу общност, която вече е преживяла етническо прочистване в периода 1984 -1989 г.“, като се позовават на декларацията на българския парламент от 2012 г. В позицията се говори и за „дискриминационно разделяне на гражданите“ на живеещи в ЕС и „втора ръка хора извън Европейския съюз“.
"Правото на глас е извоювано със страданието на хиляди жертви в концлагерите "Белене" и "Бобов дол", както и в комунистическите затвори“ и не може да бъде разглеждано като ресурс за пестене", пише още в позицията.
Декларацията е подкрепена от членове на организациите, сред които няколко хиляди български граждани.
