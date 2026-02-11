Гражданската организация „Справедливост, права и културно сътрудничество на Балканите“ и още 34 изселнически сдружения в Република Турция се обявиха срещу предложението на партия „Възраждане“ за ограничаване на изборните секции извън Европейския съюз до 20 на брой. Поводът е гласуваното в 51-вото Народно събрание решение, което засяга страни като САЩ, Великобритания, Турция и Швейцария с големи български общности.

В позицията организациите определят ограниченията като „грубо нарушение на конституционните права на хиляди български граждани“, а не административна мярка.

Българи зад граница призоваха президента да наложи вето на промените в Изборния кодекс

От „Справедливост, права и културно сътрудничество на Балканите“ определят предложението като опит за „нова репресия срещу общност, която вече е преживяла етническо прочистване в периода 1984 -1989 г.“, като се позовават на декларацията на българския парламент от 2012 г. В позицията се говори и за „дискриминационно разделяне на гражданите“ на живеещи в ЕС и „втора ръка хора извън Европейския съюз“.

"Правото на глас е извоювано със страданието на хиляди жертви в концлагерите "Белене" и "Бобов дол", както и в комунистическите затвори“ и не може да бъде разглеждано като ресурс за пестене", пише още в позицията.

Декларацията е подкрепена от членове на организациите, сред които няколко хиляди български граждани.

Подписали организации:

I. Конфедерации и федерации:

Конфедерация на балканските и румелийските турци

Федерация на балканските сдружения – Измир

Федерация на турците в чужбина и родствените общности

Балканска федерация – Анкара

РУБАФЕД – Федерация на румелийските и балканските сдружения

Федерация на румелийските сдружения – Черноморие

II. Сдружения (граждански организации):

7. Сдружение БАЛ-ГЬОЧ Тракия – Люлебургаз

8. Сдружение на балканските турци – Бабаески

9. Сдружение Румели Балкани – Сакария

10. Сдружение на балканските изселници – Денизли

11. Сдружение за култура и солидарност на балканските турци – Кахраманмараш

12. Сдружение Босна Санджак – Анадолска област, Истанбул

13. Сдружение за солидарност на балканските и румелийските изселници – Северна Сакария

14. Сдружение на турците България – Румелия

15. Сдружение за солидарност на балканските турци и изселници – Къркларели

16. Сдружение за култура и солидарност на балканските изселници – Сакария

17. Тракийско сдружение за култура и солидарност на балканските турци

18. Сдружение на балканците

19. Сдружение на изселниците Герлово – Ергене

20. Сдружение за култура и солидарност на изселниците от Местанлъ

21. Сдружение на балканските турци изселници – култура и солидарност – Коня

22. Сдружение за култура и солидарност на балканските турци – Коджаели

23. Сдружение за култура и подпомагане на балканските изселници – Султанбейли

24. Сдружение за култура и солидарност на район Йенимахале

25. Сдружение на балканските турци – Авджълар

26. Сдружение на балканските турци – Гебзе

27. Сдружение на балканските турци – Гюнешли

28. Сдружение за култура и солидарност на румелийците и янлалълар – Пендик

29. Културно сдружение на румелийските изселници – Картал

30. Сдружение на македонските изселници Гюлтепе – Измир

31. Сдружение за социално подпомагане, солидарност, образование и култура на всички тракийци и румелийци

32. Сдружение на тракийските, румелийските и балканските турци – Султангази

33. Сдружение на балканските турци и изселници за култура и солидарност – Тракия

III. Центрове за изследвания:

34. Център за стратегически изследвания „Румелия Балкани“

35. Черноморски център за стратегически изследвания за Балканите.