Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (12.02.2026 - сутрешна) Начало България Прогноза за времето (12.02.2026 - сутрешна) Начало Времето Прогноза за времето (12.02.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (12.02.2026 - сутрешна) 12 февруари 2026 06:14 Прогноза за времето (11.02.2026 - обедна) Прогноза за времето (11.02.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (10.02.2026 - обедна) Прогноза за времето (10.02.2026 - сутрешна) Прогноза за времето (09.02.2026 - обедна) Сняг в началото на седмицата на любовта и виното Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ина Григорова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Мъж намушка трима в София, единият почина Експерти: Изборът на Андрей Гюров е „подадена ръка” към ПП-ДБ и стратегически ход на президентството Къде са най-високите заплати в България Опасни дупки по Околовръстното шосе на София затрудняват движението Кой е мъжът, подал първия сигнал за убитите до хижата край „Петрохан” Ключови изслушвания в парламента за теча на интимни записи с жени и обвиненията в блудство с дете в Сливен Илияна Йотова ще връчи мандата за служебен кабинет на Андрей Гюров България е сред страните с най-много жени учени и инженери Кръсти червей на бившия си за Свети Валентин: Нестандартна акция в зоопарка в Бургас Каква е тайната на щастливия брак Директорът на „Столичен автотранспорт“ отказа да подаде оставка след искането на кмета Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в Родопите Земетресение край Хасково Заловиха контрабандни огнестрелни оръжия на части на "Капитан Андреево" Цветанка Андреева: Случаят „Петрохан“ ще определя първия етап на предизборната кампания Доц. Милен Любенов: Изборът на Андрей Гюров за служебен премиер беше очакван Защо над 64 хил. камери у нас са потенциално достъпни в интернет Полицай опита да пренесе кокаин за над 51 000 евро през „Капитан Андреево“ Проф. Николай Габровски: Дефицитът на медицински сестри е катастрофа за здравеопазването Джип и бус се удариха на пътя Плевен – Бяла, има ранен (СНИМКА) Политологът Татяна Буруджиева в "Телеграфно подкастът": Андрей Гюров може да се окаже премиер на ново разделение Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, които засягат гласуването в чужбина Откриха над 200 000 фалшиви евро при спецакция в Ловешко Заради свлачище: Частично бедствено положение в община Септември Задържаха баща от Брезово, ударил шамар на съученик на сина му Лили Иванова бе удостоена със „Златна лаврова клонка“ (СНИМКА) След решението на президента: Политическите реакции за избора на служебен премиер Президентът реши кой ще оглави служебния кабинет Гроздан Караджов подписа договорите за пътническите жп превози в страната Прогноза за времето (11.02.2026 - обедна) Броят фалшиви сигнали на спешния телефон 112 остава висок МОН с разкрития за училище „Космос“: Починалото под Околчица момче отсъствало от месец СОС обсъжда преуменуване на столичния площад "Св. Александър Невски" Теодор Славев: Йотова ще посочи Андрей Гюров за служебен премиер, Бойко Рашков ще е вътрешен министър Жечо Станков: Удължаването на дерогацията за „Лукойл“ гарантира доставки и работни места Обходният път на Кресна ще разполага с три големи моста и два тунела Верижна катастрофа с два тира в София Донорска ситуация в София даде шанс за живот на двама пациенти При какви условия се издава разрешително за оръжие у нас Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци в Хасково (ВИДЕО+СНИМКИ) Побой в метрото: Задържаха 19-годишен за нападение с нож срещу деца Какво е състоянието на средното професионално обучение в здравеопазването Задържаха мъж и жена във Варна, в дома им са открити фентанил и хашиш Владимир Иванов: Поскъпването на храните е сезонно, пазарът се нормализира до март Ремонт на път остави села без достъп до магазини и аптеки Лекари от „Пирогов” спасиха бременна с рядко съдово заболяване на матката Отзвукът от случаите „Петрохан” и „Околчица”: Вярва ли обществото на информацията от властите „Числата на седмицата“: България - с втората най-дълга работна седмица в ЕС ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА