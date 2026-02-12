Бившият футболен национал Николай Михайлов и неговата половинка - инфлуенсърката Николета Лозанова, отправят силно послание към Бoрислав Михайлов по случай 63-ия му рожден ден. И двамата публикуваха снимки, свързани с легендарния вратар и неговата внучка Борислава, пише Gong.bg . В края на ноември 2025 година Бoрислав Михайлов беше приет в болница след инсулт.

„Старши, имаш толкова много победи за всички тези години, но най-важната, най-ценната е днешната ти - житейска победа! Благодарен съм, че те има! Днес празнуваме теб, и макар болезнено много да ни липсваш, днес празнуваме живота, празнуваме... през скръбта от безвъзвратността! Всеки ден в очите на Борислава виждам твоя поглед, който дори и без думи ме учеше да бъда достоен човек! Обичта ни към теб е огромна и вярвам, че душата ти я усеща, и ние - твоят най-верен отбор, ще се борим докрай с теб! Желая ти само и единствено здраве...да бъдем около теб, колкото може повече... Честит бъди… Чакаме те! Липсваш ни много. ОБИЧАМЕ ТЕ!“, написа Ники Михайлов.

„Балонът беше за Борислава. Ти правиш всичко, за да я виждаш щастлива. Днес празнуваме теб, най-добрия дядо. Бори се. Чакаме те у дома“, написа Лозанова и публикува снимка, на която Боби Михайлов държи балон пред катедралата в Милано.

На 10 март 2024 г. плеймейтката и Ники Михайлов станаха родители на малката Борислава, която е кръстена на знаменития си дядо. На 24 ноември легендарният вратар на "Левски" и на Българския национален отбор се почувства зле в дома си, след което потърси медицинска помощ. Изследванията установиха, че става дума за получен инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ'94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

63-годишният Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г.

