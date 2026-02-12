Кадър/Видео:"Ройтерс"
Гигантска дупка погълна натоварено шосе в Шанхай. Пропадането станало в близост до строеж на метрото, съобщават местните власти.
Това станало само ден, след като работници открили теч в тунелите на новострояща се линия на подземната железница. Предполага се, че размекнатата почва е поддала и отворилата се дупка е погълнала огромна част от шосето.
Нанесени са щети на околни сгради. Не се съобщава за жертви или пострадали.
