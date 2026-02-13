Божидар Саръбоюков регистрира най-добрия резултат в света за сезона в скока на дължина на закрито. В сряда на турнира в Белград той скочи 8,45 метра, с което подобри националния рекорд и победи двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу, останал на второ място.

Успехът в Белград беше предшестван от турнир в Мец миналата седмица, където 21-годишният лекоатлет постави два последователни национални рекорда - 8,37 и 8,39 метра. С резултата от 8,45 метра Саръбоюков влезе в топ 50 на вечната ранглиста в скока на дължина.

Саръбоюков е пети в света на скок дължина

„Винаги съм знаел вътрешно, че физически съм готов за 8,40 - 8,50 метра. Просто на никого не съм го споделял, защото беше смешно да твърдя, че съм готов за 8,40 - 8,50 м, а релано да скачам по 8 м”, сподели спортистът в ефира на „Здравей, България”.

Саръбоюков посочи промяната в психическата нагласа като основен фактор за резултатите си. „Когато си по-малък, разсъждаваш емоционално. Сега вече гледам да се владея повече. С треньора ми си говорихме, че трябва нещо да променим и той каза: „Добре, представи си, че си на тренировка и скачай”. Може би наистина го преосмислих по този начин и направих скока, който сме тренирали”, обясни той.

Атлетът допълни, че треньорът му съвместява няколко функции в процеса на работа: „В началото той ми беше и масажист, и психолог, и лекар, и треньор”.

От понеделник Божидар Саръбоюков подновява подготовката си в Харманли. Най-важното състезание за него през настоящия сезон е Световното първенство в зала в Полша.

„По-малки цели нямам. Искам да съм само и единствено най-добрият, независимо къде - на Световно, Олимпиада, Европейско. Гоня първото място”, заяви европейският шампион.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка