Нов тренд с изкуствен интелект се разпространява скоростно в социалните мрежи. Потребители се обръщат към ChatGPT с командата "Създай карикатура на база на всичко, което знаеш за мен". Някои експерти обаче изразиха мнение и съмнения за онлайн опасности за потребителите от тях.

„Основната опасност, когато правим подобен промпт към изкуствен интелект, е, че ние го захранваме с правото да използва наша лична информация. Той взима тези данни от социалните мрежи, но така ние даваме и снимките, и личната информация, на базата на които той изготвя образи”. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS преподавателят по медии и комуникации в НБУ доц. Жюстин Томс. Тя смята, че не трябва да предоставяме снимки на семейството си и децата си.

Снимките ни в социалните мрежи ще обучават изкуствен интелект

Киберекспертът Христиан Даскалов посочи, че компанията, която стои зад ChatGPT, започва монетизация на потребителите за информацията, която те споделят с приложението. Тя ще се използва за продажба на реклами – т.е. „всичко, което споделяте, може да се използва, за да бъдете таргетирани според интересите ви, за да ви продават неща, от които хипотетично се интересувате”. Той предупреди, че трябва да бъдем внимателни и да изключим опцията от приложението, свързана с използването на личните ни данни.

