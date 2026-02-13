Срокът 2027 година за техническа готовност на Украйна за присъединяване към Европейския съюз не е еднолична инициатива на президента Володимир Зеленски, а резултат от вътрешни обсъждания в рамките на ЕС. Това заяви в ефира на NOVA NEWS вицепрезидентът на Атлантическия клуб и бивш посланик на България в САЩ Елена Поптодорова. Повод за коментара ѝ стана публикация на Зеленски в Х, в която той заявява, че Киев „ще направи всичко“, за да бъде „технически готов“ за членство в ЕС до 2027 г.

По думите на Поптодорова тази година е била изговорена между Брюксел и Киев и представлява своеобразна гаранция за Украйна в настоящата извънредна и кризисна ситуация. „2027 г. като срок не е толкова идея на президента Зеленски, колкото продукт на обсъждане в рамките на ЕС за това как да се осигури по-скорошното присъединяване на Украйна“, подчерта тя.

Според нея разговорите за гаранции към Украйна продължават вече повече от две години, без те да бъдат окончателно формулирани. „Ако няма други гаранции, трябва да се съсредоточим върху бързото приемане на Украйна в ЕС“, заяви Поптодорова.

Тя изрази мнение, че Русия вероятно ще реагира с „високомерно мълчание“ по темата за евентуалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз, но остава твърд противник по въпросите за гаранциите за сигурност и особено когато става дума за териториите.

По повод информация на „Файненшъл таймс“ за възможен референдум и избори в Украйна през май, Поптодорова отбеляза, че става дума за вътрешна информация, което означава, че темата действително е обсъждана. Тя подчерта, че президентът Зеленски не е пречката за провеждането на избори. „Той е готов да ги проведе, стига да няма военни действия“, посочи още Поптодорова.

Редактор: Дарина Методиева