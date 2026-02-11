Украйна е започнала подготовка за провеждане на президентски избори, съчетани с национален референдум за евентуално мирно споразумение с Русия, съобщи Financial Times.

Според украински и западни представители това се случва под силен натиск от страна на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която настоява и двата вота да се проведат до 15 май. В противен случай Киев рискува да загуби предложените американски гаранции за сигурност.

По информация на официални лица, Белият дом настоява мирните преговори между Украйна и Русия да приключат през пролетта. Целта е всички необходими документи да бъдат подписани до юни – времеви график, за който президентът Володимир Зеленски съобщи публично миналата седмица.

„Казват, че искат всичко да бъде направено до юни, за да приключи войната“, заяви Зеленски, като обясни, че Вашингтон иска да пренасочи вниманието си към междинните избори в САЩ през ноември. „Искат ясен график“, добави той.

Провеждането на избори би било сериозен политически завой за украинския президент. До този момент Зеленски неколкократно е заявявал, че вот е невъзможен при военно положение, при милиони разселени граждани и при положение че около 20% от територията на страната остава под руска окупация.

Въпреки това, според източници, близки до Зеленски, той възнамерява да обяви официално плана за избори и референдум на 24 февруари – четвъртата годишнина от началото на пълномащабната руска инвазия.

Украински и европейски представители подчертават, че както крайният срок, така и американският ултиматум вероятно няма да бъдат изпълнени. Те зависят от редица фактори, включително дали ще има реален напредък към мирно споразумение с руския президент Владимир Путин.

Западен дипломат, запознат с разговорите, коментира, че в Киев съществува убеждение, че целият процес трябва да бъде „пакетиран“ с преизбирането на Зеленски.

Социологически проучвания показват спад спрямо почти единодушната подкрепа за Зеленски отпреди четири години. Причините са умората от войната и корупционни скандали, засягащи хора от близкото му обкръжение.

Украинският държавен глава е заявил, че Украйна и САЩ са постигнали съгласие по въпроса за гаранциите за сигурност и че Киев е готов да ги подпише. От Белия дом обаче са дали ясно да се разбере, че те са обвързани с по-широко мирно споразумение, което вероятно ще включва отстъпване на Донбас на Русия – условие, което Вашингтон иска да бъде договорено преди 15 май.

Украинският президент засега категорично отхвърля подобен сценарий.

„Ройтерс“ съобщи миналата седмица, че според рамка, която се обсъжда от американски и украински преговарящи, всяко мирно споразумение ще бъде подложено на референдум от украинските избиратели, които едновременно ще гласуват и на национални избори. Медията добави, че официални представители са обсъждали възможността националните избори и референдумът да се проведат през май.

Редактор: Цветина Петкова