Европейският съюз обсъжда безпрецедентен план, който би дал на Украйна ускорено частично членство в ЕС още през 2027 г. – преди страната да изпълни всички стандартни изисквания за присъединяване. Идеята не предвижда облекчаване на основните принципи на процеса, съобщава Politico.

Този подход, който на неформален език е наречен „обратна експанзия“ (reverse enlargement), би позволил на Украйна да стане член на ЕС в началото на процеса на присъединяване, а не в края му, когато всички критерии вече са изпълнени. Така се цели да се поддържа нов стимул за реформи в страната и да се предотврати загуба на надежда и разочарование от забавящата се интеграция.

Съгласно източници, включени в обсъжданията, концепцията включва няколко ключови елемента:

1. Подготовка на Украйна. Вече се работи по някои сфери от шестте тематични групи на преговорите за присъединяване, като Украйна е получила информация по три от тях. На неформална среща на министрите в Кипър през март може да бъдат дадени детайли и за останалите, което ще позволи и по‑нататъшна работа по тези направления.

Важно е да се подчертае, че този подход не означава облекчаване на реформите. ЕС счита, че реалните ползи от членството идват именно от трансформацията, която се изисква от страната в процеса на присъединяване.

2. Нов формат на присъединяване „в аванс“. Идеята е страната да получи статут на член на ЕС поетапно, като постепенно придобива права и задължения, вместо да чака завършване на целия процес. Това предложение е било разглеждано на среща в Брюксел, където президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е изложила различни възможни модели, сред които е и този подход.

Въпреки това има и противници на идеята. Някои държави членки, сред които Германия, смятат, че създаването на две категории членове — такива с напълно изпълнени критерии и такива само с частични, би било несправедливо както спрямо Украйна, така и спрямо самия ЕС. Те се опасяват, че страна, приета предварително, може да не успее в бъдеще да изпълни всички условия и това да създаде проблеми.

3. Преодоляване на унгарското вето. Друг аспект на обсъжданията е как да се справят с вето, което Унгария поставя върху процеса на присъединяване. Надежда за напредък има след изборите през април, но се подготвят и планове, в случай, че Виктор Орбан остане на власт.

Редактор: Цветина Петкова