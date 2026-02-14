-
Швейцарката е единствената българска представителка в техничните дисциплини на алпийските ски на Олимпийските игри
Швейцарката Анина Цурбриген, която се състезава за България, проведе първа тренировка на Тре Чиме под наставленията на Мария Киркова.
Младата състезателка е единствената българска представителка в техничните дисциплини на алпийските ски на Олимпийските игри Милано-Кортина. Утре тя ще кара в гигантския слалом.
Пред пратеника на "Телеграф" Пламен Вълков Анина сподели на български език: "Горда съм, че представлявам България. Много се радвам!“Редактор: Цветина Петрова
