Драматичен обрат и сълзи на разочарование съпроводиха финала по фигурно пързаляне при мъжете на Зимните олимпийски игри. Големият фаворит Иля Малинин завърши едва осми на ледената пързалка "Милано", съобщи Gong.bg .

Снимка: Getty Images

След множество падания и неуспешни елементи във волната си програма, 21-годишният състезател, който водеше убедително след кратката във вторник, изглеждаше съкрушен. Той започна с успешен четворен флип, но вместо прочутия четворен аксел, изпълни само единичен. Последваха нови разочарования по време на съчетанието. Общата оценка на Малинин беше 264.49.

"Нямам думи, честно", каза разочарованият Малинин през сълзи.

Редактор: Цветина Петрова