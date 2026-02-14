-
По отношение на войната в Украйна, дипломатът заяви, че Русия не е постигнала първоначалната си цел
Европа вече не може да разчита в същата степен на ангажимента на Съединените щати и трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Това заяви дипломатът Стефан Тафров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
По думите му след Втората световна война европейските държави са изградили сигурността си под военната протекция на САЩ и в рамките на НАТО, но този модел вече е под въпрос.
По отношение на войната в Украйна, Тафров заяви, че Русия не е постигнала първоначалната си цел и не е успяла да унищожи украинската държавност. Според него без засилен натиск Москва няма да се съгласи на реални преговори за мир.
Марк Рюте: Руснаците търпят "безумни загуби" в Украйна
„Русия няма да успее да ликвидира украинската държава. Дори и да изтръгне териториални отстъпки, тя вече е понесла сериозни политически, икономически и международни загуби“, заяви Тафров.
В заключение дипломатът подчерта, че България трябва да бъде част от европейските процеси, свързани със сигурността.
