България спечели историческа първа титла на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул, Турция, съобщи vesti.bg .

Възпитаничките на Петя Неделчева се наложиха на финала над фаворита Дания с 3:1.

Така страната ни грабна първо злато и общо трети медал в историята на отборно жени. За последно спечелихме сребро през 2016, а две години по-рано завоювахме бронз.

С триумфа в южната ни съседка България си осигури и участие на Световното отборно по бадминтон за жени. Шампионатът на планетата ще се проведе в Дания в края на месец април.

В отделните срещи на единично Калояна Налбантова победи Лине Кяерсфелд с 21:8, 20:22, 16:21 за час на корта, след което Стефани Стоева надделя над Миа Блихфелд с 22:20, 21:13 за 36 минути игра.

Дания намали изоставането си, след като Лине Кристоферсен се наложи над Гергана Павлова с 21:9, 21:4.

На двойки европейските шампионки Стефани Стоева и Габриела Стоева нямаха проблеми срещу Амалия Сесил Кудск и Амалия Шулц и след 21:11, 21:9 за 28 минути донесоха титлата за българския тим.

В състава влизат Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Цветина Попиванова, Елена Попиванова, а в последния момент към тима се присъедини и Мария Мицова.

Редактор: Цветина Петрова