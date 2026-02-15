Кларинетистът Мишел Портал, една от водещите фигури на съвременния джаз и носител на множество отличия през кариерата си, е починал на 90-годишна възраст.

Новината беше съобщена пред АФП от една от неговите артистични агентки, Марион Пирас.

Immense tristesse, Michel Portal vient de nous quitter à l’âge de 90 ans. Musicien aux multiples facettes, qui s’est illustré aussi bien dans le jazz que dans le classique… France Musique va lui rendre hommage. 🙏https://t.co/9ipxHAW4xc pic.twitter.com/7GDwBaYRAl — France Musique (@francemusique) February 15, 2026

Известен със своята изключителна жанрова и инструментална гъвкавост (освен на кларинет той свиреше и на саксофон), роденият в Байон музикант се утвърждава първоначално в класическата музика, която е негова основна подготовка.

Паралелно с това той е смятан за един от пионерите на фрий джаза и оставя значима следа и като композитор на филмова музика.

Редактор: Цветина Петрова