Една от многото хипотези за сдружението на Ивайло Калушев е, че в групата са били внедрени сътрудници на ДАНС. И.ф. председателя на агенцията Деньо Денев отказа да посочи от трибуната на Народното събрание дали спекулациите са верни, а мотивът му беше, че информацията за вербувани лица е секретна. За момента ясен отговор на този въпрос така и не получихме. Как обаче се вербуват агенти от контраразузнаването, трудно ли се запазва самоличността им и каква е ролята им - разказва бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването "На фокус".

"В ДАНС има служители, които могат да бъдат щатни, секретни сътрудници и информатори. При всички секретни сътрудници има много строги изисквания – какъв е редът за подбора, как трябва да бъдат привличани за сътрудничество и как трябва да се работи с тях", каза той.

Тайните сътрудници могат да предоставят информация, други могат да оказват влияние, трети – могат да осигурят условия или логистична подкрепа, при реализиране на ситуация, посочи Йовчев.

За да бъде вербуван някой за агент, трябва да отговаря на три условия – да има оперативни възможности (достъп до информация), да има лични качества (да са в състояние да бъдат обучени, да може да опазва тайни, да може да бъде обучен) и да може да се изгради здрава връзка между агента и агенцията, обясни Йовчев.

Методите за вербуване са няколко – материални стимули, убеждения, че постъпват правилно и компрометиране и его, като често се използва желанието да се изградят или запазят контакти с лица или група лица, каза още той.

Човекът, който работи с агента, трябва да носи отговорност за действията му, недопустимо е сътрудниците да извършват престъпления, обясни още Йовчев.

Когато се назначи таен сътрудник, за него трябва да знаят минимален брой хора в ДАНС, допълни още той. И посочи, че при внедряването на агентите – хора с чужда самоличност – изисква години. Ако агент бъде разкрит, подходите са различни – оповестява се публично и започва наказателно производство или да се компрометира и се отнемат възможностите му, каза още той.

Има разлика между служител и сътрудник на ДАНС. Едните са щатни служители, другите могат да бъдат за определен период от време, обясни още той.

Ако агентите са починали - има проблем с разкриването на самоличността му, каза още Йовчев. Тези, с които е работил, ще знаят какво знае ДАНС за тях и да заличат следите от своята дейност, допълни още той.

Йовчев каза, че не е нормално един човек да получи разрешение за 16 оръжия. И това трябва да се разследва - кой и на какво основание го е направил, още повече, че разрешителните са издадени за кратък период от време.

Той не смята, че групата на Ивайло Калушев, като природозащитници, имат нужда от такъв оръжеен арсенал.

Също така смята, че е странно, че е правено съвместно учение на МВР с организацията НАЗКТ .

