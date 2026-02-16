Фигурното пързаляне е едно от най-гледаните и артистични зимни спортове, в което състезателите изпълняват комбинация от технически елементи (скокове, спирали, пируети) и хореография до музика, оценявани от съдии по множество критерии. Олимпиадата включва индивидуални и отборни надпревари, както и танцови програми. В седмицата на любовта правим преглед на романтичните двойки, които споделят и една спортна кариера.

На 8 февруари 2026 г. се проведе първото фигурно пързаляне на тези Игри — отборният турнир, който беше едно от първите събития от програмата на дисциплината.

САЩ спечели златото в отборното фигурно пързаляне, защитявайки титлата си от предишни Олимпийски игри в тази дисциплина. Това се случи благодарение на силното представяне на американския състезател Иля Малинин, който в решителния момент на мъжката свободна програма изигра ключова роля за успеха на тима.

Япония остана със сребъра, след близък и оспорван двубой, а Италия спечели бронзовия медал в отборното състезание, радвайки домакинската публика с отлично изпълнение.

Какво предстои във фигурното пързаляне

Фигурното пързаляне на Олимпиадата включва няколко основни дисциплини:

⇒ Отборно състезание (вече завършило)

⇒ Ice Dance – танцови програми

⇒ Мъжко и женско индивидуално пързаляне

⇒ Двойки (pairs)

⇒ Галата с демонстрации на финала

Състезанията се провеждат от 6 до 19 февруари 2026 г. в Milano Ice Skating Arena.

Фигурното пързаляне на Олимпийските игри включва няколко ключови състезания: индивидуални програми, танцов ритъм и свободен танц, двойки и отборно състезание. За pairs и ice dance е характерна силна конкуренция, висока техническа сложност и артистичност, като всеки участник се стреми към висок резултат в кратките и свободните програми.

На Олимпиадата няколко фигурни състезателни двойки представляват и романтични партньорства извън спортната арена. Това не е необичайно във фигурното пързаляне — дисциплини като ice dance често предполагат силно емоционално и артистично взаимодействие, а реалните връзки понякога допринасят за синхрон и изразителност.

Ice dance на български се превежда като „танци на лед“.

Това е дисциплина във фигурното пързаляне, при която се изпълняват хореографирани танцови програми, акцентът е върху ритъма, музикалността, синхрона и интерпретацията и няма скокове с въртене над главата и високи хвърляния, характерни за спортните двойки.

Има няколко състезателни двойки във фигурното пързаляне, които са двойки и в живота, и техните истории са сред най-интересните на Милано/Кортина 2026. Ето ги в абзаци със съществените подробности:

Медисън Чок и Евън Бейтс (САЩ)

Най-известният тандем сред олимпийските двойки сред фигуристите през 2026 г. е Медисън Чок и Евън Бейтс — американски танцови партньори и съпрузи. Те се срещат през 2011 г. като партньори на леда, започват романтична връзка през 2017 г. и се женят през 2024 г. на Хавай.

Двамата са сред най-опитните в ice dance и участват на четвърти зимни Олимпийски игри заедно през 2026 г. В началото на Игрите те донесоха златен медал за САЩ в отборното състезание, а според анализите това е смятано за един от силните им шансове да спечелят още отличия.

Чок и Бейтс споделят, че това, че са и в личния живот са партньори е ключ към тяхната силна химия и взаимно доверие на леда — нещо, което често се отразява в тяхното представяне и артистична синхронност.

Шарлен Гиняр и Марко Фабри (Италия)

Друг пример е Шарлен Гинярд и Марко Фабри — италиански танцови фигуристи, които са двойка както на леда, така и в живота от много години.

Те са партньори в спортната си кариера от 2010 г., а са заедно като романтична двойка още от 2009 г. Гинярд и Фабри са известни в международното фигурно пързаляне със своята силна емоционална и артистична игра.

Преди Олимпиадата те са участвали вече три пъти на зимни игри и 2026 е техният четвърти олимпийски дебют, като съчетават своята дългогодишна връзка на леда с дълбока лична привързаност.

Павел и Камий Ковальов (Франция)

Друга интересна двойка, която е реална романтична двойка, но се състезава заедно и на леда, е Павел Ковальов и Камий Ковальов. Те са съпруг и съпруга и също състезават съвместно като pairs фигуристи.

Павел и Камий работят заедно от много години, спечелили са множество медали на международни събития и представляват Франция.

Други олимпийски двойки (различни спортове)

Тези спортисти не са във фигурно пързаляне, но представят своите държави като двойки и романтични партньори:

► Никол Силвейра и Ким Мейлеманс (скелетон, шейни)

Сватосани през януари 2025 г., те се състезават един срещу друг на скелетон, представлявайки Бразилия (Silveira) и Белгия (Meylemans).

► Мари-Филип Пулен и Лора Стейси (Хокей, Канада)

Съпруги от септември 2024 г., играят за женския национален отбор по хокей на Канада, като споделят както спортна, така и лична химия.

► Магнус Недреготен и Кристин Скаслиен (кърлинг, Норвегия)

Тази двойка е женена и представлява Норвегия в смесени двойки кърлинг. Те вече имат олимпийски медали като двойка и продължават традицията.

► Ашли Колдуел и Джъстин Шьонефелд (Ски фрийстайл)

Американци, женени и със семейство (първо дете), които ще участват на Олимпиадата в дисциплината mixed team aerials, където имат вече олимпийски успех.

► Джоселин Питърман и Брет Галант (кърлинг, Канада)

Съпруг и съпруга, които състезават заедно в смесени двойки кърлинг, като техният романтичен път започва именно в олимпийски контекст.

► Роня Саволайнен и Анна Келбин (Хокей)

Срещат се през 2019 г. докато играят в една лига, сгодяват се през 2024 г. и се явяват на Олимпиадата, въпреки че играят за различни национални отбори.

► Хънтър Пауъл и Кайша Лав (Бобслей, САЩ)

Двамата се сгодяват през юли 2025 г. и заедно ще участват на зимните игри.

► Емили и Доминик Фишналер (луж, част от дисциплините с шейни)

Сватосани през 2025 г., тази двойка от САЩ и Италия ще участват за своите страни, споделяйки олимпийското преживяване заедно

