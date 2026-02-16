Снимка: iStock
Фигурното пързаляне е спортът, в който любовта пламва най-горещо
Фигурното пързаляне е едно от най-гледаните и артистични зимни спортове, в което състезателите изпълняват комбинация от технически елементи (скокове, спирали, пируети) и хореография до музика, оценявани от съдии по множество критерии. Олимпиадата включва индивидуални и отборни надпревари, както и танцови програми. В седмицата на любовта правим преглед на романтичните двойки, които споделят и една спортна кариера.
На 8 февруари 2026 г. се проведе първото фигурно пързаляне на тези Игри — отборният турнир, който беше едно от първите събития от програмата на дисциплината.
САЩ спечели златото в отборното фигурно пързаляне, защитявайки титлата си от предишни Олимпийски игри в тази дисциплина. Това се случи благодарение на силното представяне на американския състезател Иля Малинин, който в решителния момент на мъжката свободна програма изигра ключова роля за успеха на тима.
Снимки: iStock
Япония остана със сребъра, след близък и оспорван двубой, а Италия спечели бронзовия медал в отборното състезание, радвайки домакинската публика с отлично изпълнение.
Какво предстои във фигурното пързаляне
Фигурното пързаляне на Олимпиадата включва няколко основни дисциплини:
⇒ Отборно състезание (вече завършило)
⇒ Ice Dance – танцови програми
⇒ Мъжко и женско индивидуално пързаляне
⇒ Двойки (pairs)
⇒ Галата с демонстрации на финала
Състезанията се провеждат от 6 до 19 февруари 2026 г. в Milano Ice Skating Arena.
Фигурното пързаляне на Олимпийските игри включва няколко ключови състезания: индивидуални програми, танцов ритъм и свободен танц, двойки и отборно състезание. За pairs и ice dance е характерна силна конкуренция, висока техническа сложност и артистичност, като всеки участник се стреми към висок резултат в кратките и свободните програми.
Снимки: iStock
На Олимпиадата няколко фигурни състезателни двойки представляват и романтични партньорства извън спортната арена. Това не е необичайно във фигурното пързаляне — дисциплини като ice dance често предполагат силно емоционално и артистично взаимодействие, а реалните връзки понякога допринасят за синхрон и изразителност.
Ice dance на български се превежда като „танци на лед“.
Това е дисциплина във фигурното пързаляне, при която се изпълняват хореографирани танцови програми, акцентът е върху ритъма, музикалността, синхрона и интерпретацията и няма скокове с въртене над главата и високи хвърляния, характерни за спортните двойки.
Има няколко състезателни двойки във фигурното пързаляне, които са двойки и в живота, и техните истории са сред най-интересните на Милано/Кортина 2026. Ето ги в абзаци със съществените подробности:
Медисън Чок и Евън Бейтс (САЩ)
Най-известният тандем сред олимпийските двойки сред фигуристите през 2026 г. е Медисън Чок и Евън Бейтс — американски танцови партньори и съпрузи. Те се срещат през 2011 г. като партньори на леда, започват романтична връзка през 2017 г. и се женят през 2024 г. на Хавай.
Двамата са сред най-опитните в ice dance и участват на четвърти зимни Олимпийски игри заедно през 2026 г. В началото на Игрите те донесоха златен медал за САЩ в отборното състезание, а според анализите това е смятано за един от силните им шансове да спечелят още отличия.
Снимки: iStock
Чок и Бейтс споделят, че това, че са и в личния живот са партньори е ключ към тяхната силна химия и взаимно доверие на леда — нещо, което често се отразява в тяхното представяне и артистична синхронност.
Шарлен Гиняр и Марко Фабри (Италия)
Друг пример е Шарлен Гинярд и Марко Фабри — италиански танцови фигуристи, които са двойка както на леда, така и в живота от много години.
Те са партньори в спортната си кариера от 2010 г., а са заедно като романтична двойка още от 2009 г. Гинярд и Фабри са известни в международното фигурно пързаляне със своята силна емоционална и артистична игра.
Преди Олимпиадата те са участвали вече три пъти на зимни игри и 2026 е техният четвърти олимпийски дебют, като съчетават своята дългогодишна връзка на леда с дълбока лична привързаност.
Павел и Камий Ковальов (Франция)
Друга интересна двойка, която е реална романтична двойка, но се състезава заедно и на леда, е Павел Ковальов и Камий Ковальов. Те са съпруг и съпруга и също състезават съвместно като pairs фигуристи.
Павел и Камий работят заедно от много години, спечелили са множество медали на международни събития и представляват Франция.
Други олимпийски двойки (различни спортове)
Тези спортисти не са във фигурно пързаляне, но представят своите държави като двойки и романтични партньори:
► Никол Силвейра и Ким Мейлеманс (скелетон, шейни)
Сватосани през януари 2025 г., те се състезават един срещу друг на скелетон, представлявайки Бразилия (Silveira) и Белгия (Meylemans).
► Мари-Филип Пулен и Лора Стейси (Хокей, Канада)
Съпруги от септември 2024 г., играят за женския национален отбор по хокей на Канада, като споделят както спортна, така и лична химия.
► Магнус Недреготен и Кристин Скаслиен (кърлинг, Норвегия)
Тази двойка е женена и представлява Норвегия в смесени двойки кърлинг. Те вече имат олимпийски медали като двойка и продължават традицията.
Снимки: iStock
► Ашли Колдуел и Джъстин Шьонефелд (Ски фрийстайл)
Американци, женени и със семейство (първо дете), които ще участват на Олимпиадата в дисциплината mixed team aerials, където имат вече олимпийски успех.
► Джоселин Питърман и Брет Галант (кърлинг, Канада)
Съпруг и съпруга, които състезават заедно в смесени двойки кърлинг, като техният романтичен път започва именно в олимпийски контекст.
► Роня Саволайнен и Анна Келбин (Хокей)
Срещат се през 2019 г. докато играят в една лига, сгодяват се през 2024 г. и се явяват на Олимпиадата, въпреки че играят за различни национални отбори.
► Хънтър Пауъл и Кайша Лав (Бобслей, САЩ)
Двамата се сгодяват през юли 2025 г. и заедно ще участват на зимните игри.
► Емили и Доминик Фишналер (луж, част от дисциплините с шейни)
Сватосани през 2025 г., тази двойка от САЩ и Италия ще участват за своите страни, споделяйки олимпийското преживяване заедно
Редактор: Цветина Петкова
