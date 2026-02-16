Мощни бури обхванаха по-голямата част от Западна Турция. В окръзите Истанбул и Маниса има сигнали за отнесени покриви, паднали дървета и съборени бетонни огради.

В истанбулския район Бейликдюзю силни ветрове са предизвикали откъсването на елементи от покрива на сграда, вследствие на което са повредени пет автомобила. В същия район има и съборена фасада на жилищна сграда. В район Есенюрт поривите на вятъра са преобърнали мотори, което предизвикало затруднения в придвижването.

Storm negatively impacts life in Istanbul.

Strong winds continue intermittently in districts such as Beylikdüzü and Esenyurt.

Подобна е ситуацията и в южния окръг Маниса, където вследствие на силните ветрове са отнесени покривите на множество сгради, както и горната част на минаре. Паднали дървета пък временно са спрели движението по скоростния път Маниса – Акхисар. Дърво, стоварило се върху трамвайни релси, за кратко блокирало транспорта на централния булевард „Февзипаша“.

In Istanbul, roofs were blown off due to the storm, and citizens had difficulty walking.

За днешния ден Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за опасни ветрове и бури в общо 16 окръга, сред които Измир, Анкара, Кония, Маниса, Балъкесир, Айдън, Денизли и др.

