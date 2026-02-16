Жителите на Северна Калифорния се подготвят за мощна зимна буря, която се очаква да донесе интензивни снеговалежи през следващите часове. Екипите за аварийна помощ са в готовност да реагират при бедствени ситуации, а част от хората се запасяват с хранителни продукти и стоки от първа необходимост.

Местни жители изразяват притеснения от предстоящото влошаване на времето. „Не знаем какво ще се случи“, казва един от тях.

„Опасно е. Много хора, които живеят близо до брега, не го разбират. Когато властите казват да си останем вкъщи, това означава наистина да не излизаме“, споделя друга жена от щата.

В района на Полок Пайнс се очаква снежната покривка да достигне до 30 см.

„Тази сутрин имаше много хора, които дойдоха, за да си купят лопати. Подготвили сме се, имаме много от тях. Освен това разполагаме и с препарати за разтопяване на сняг и лед, дърва и гориво“, казва собственик на магазин и допълва, че все повече хора се подготвят за бурите.

Някои жители се притесняват и за ежедневните си ангажименти. „Имам час при лекар в сряда. Притеснявам се, че няма да успея да отида, ако условията много се влошат“, споделя Лесли Синклер.

Очаква се бурята да продължи няколко дни, като властите призовават хората да бъдат внимателни и да се подготвят за възможни затруднения, причинени от тежките зимни условия.

Редактор: Ралица Атанасова